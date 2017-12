El estibador Joel Armillón Robles (28), terminó con una herida sangrante por la que le suturaron con varios puntos en la cabeza, tras ser atacado a fierrazos por otro estibador. El salvaje ataque ocurrió ayer en horas de mañana en las intersección de los jirones Huánuco e Independencia. Armillón Robles terminó en el suelo muy aturdido y fue auxiliado por los vecinos y transeúntes quienes le dieron los primeros auxilios, luego alertaron a policías y lo trasladaron al hospital de contingencia Hermilio Valdizán.

El pugilato se originó cuando Armillón movió su triciclo que no dejaba pasar al suyo, lo cual enfureció al estibador apodado “Chapaloca”, quien la emprendió a fierrazos con una varilla de construcción contra su colega hiriéndolo en la cabeza. “Su triciclo estaba atrás y no me permitía salir, entonces lo retiré. “Chapaloca” apareció enfurecido y me golpeó sin piedad”, declaró el herido mientras era trasladado al nosocomio regional. Un policía refirió que, los vecinos auxiliaron al herido y lo curaron con alcohol y otros medicamentos evitando que derrame mucha sangre. En tanto el agresor se dio a la fuga. El hecho fue denunciado en la comisaría cuyos efectivos buscan al agresor para ponerlo a buen recaudo.