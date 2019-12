A la cárcel por robar celular a adolescente

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco ordenó nueve meses de prisión preventiva para Michael Soto Raymundez (30), acusado del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado.

El sujeto, quien es hermano de la “Tía Lucy”, conocida arrebatadora recluida en el penal de Potracancha, fue detenido junto a otros tres menores cuando se daban a la fuga en un trimóvil azul de placa de rodaje 9242-9S, luego que le arrebatara el teléfono celular a otro adolescente en el jirón Alfonso Ugarte cerca del mercado de Las Moras.

El sujeto en su defensa dijo que él solo salió en defensa de sus sobrinos cuando era golpeado por varias personas luego de haber cometido el robo, pero no participó en el arrebato.

Aceptó que estuvo recluido en el penal en dos oportunidades y negó haber participado en el robo. “Yo solo lo defendí cuando golpeaban a sobrino. A mí no me encontraron nada”, manifestó Michael quien no está registrado en el Reniec.