Acción Popular pierde candidato a Alcaldía de Huamalíes

No declarar sus bienes también le ha costado la candidatura al administrador Wilmer Bajonero Olivas, candidato a la Alcaldía de Huamalíes por el partido político Acción Popular. La exclusión de su candidato favorito en esa provincia fue un duro golpe a la lista regional.

Bajonero declaró no poseer ningún bien inmueble, pero Fiscalización de Hoja de Vida del Jurado Electoral Especial de Huamalíes detectó que tenía tres bienes inmuebles en Registros Públicos. Para evitar la exclusión, alegaron que Sunarp indujo al error al candidato al emitir un reporte señalando que no tenía bienes a su nombre, cuando el candidato conocía los bienes de su propiedad. El JEE Huamalíes desvirtuó el argumento de la defensa y resolvió excluir a Bajonero de la contienda electoral.

En concordancia con el JEE Huamalíes, el Jurado Nacional de Elecciones declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por Acción Popular y confirmó la resolución n.° 756 del Jurado Electoral Especial que ratifica la exclusión del candidato de la pala.