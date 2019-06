Acusan a Rubén Alva de encarpetar proyectos para equipar a bomberos

Ante la dura realidad de los bomberos de Huánuco, de la necesidad de maquinarias, indumentaria y equipos especiales para atender los incendios, los mismos efectivos de la compañía Salvadora Huánuco n° 52, salieron al frente y pidieron a las autoridades preocuparse en equiparlos con proyectos integrales y no con eventos minúsculos.

El brigadier Keler Hidalgo Pasquel no tuvo reparos en manifestar que hay cuatro proyectos por un monto de S/ 90 millones que, en su momento, se elaboraron y se presentaron al entonces gobernador regional Rubén Alva Ochoa, pero por desidia política no les dio trámite. “Yo personalmente he elaborado esos proyectos de construcción y equipamiento de los bomberos de Tingo María, Aucayacu, Amarilis y Huánuco, esos proyectos tenían código SNIP, estaban viables, era solo un tema político para que se puedan ejecutar, sin embargo los 4 años que estuvo el señor Rubén Alva, nos cerró las puertas, hemos ido un sin número de veces al Gobierno Regional y nunca nos han atendido, los cuatro proyectos están encarpetados en el banco de proyectos del Gorehco”, expresó el también fiscal Keller Hidalgo.