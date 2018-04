El dirigente de construcción civil Jovial Campos Rivera denunció que el subgerente de Obras, Antonio Valdivia Martel, comete nepotismo con la contratación de su papá y sus dos tíos en diversas obras del Gobierno Regional.

Campos afirmó que el subgerente contrató a su padre Antonio Valdivia Jara como capataz en la obra de agua de La Esperanza con un sueldo de S/3500 mensuales, a su tío Víctor Valdivia Jara en la construcción del estadio de Yarowilca y a su otro tío Máximo Valdivia Jara en la construcción de una plazuela en Chullqui.

“El subgerente está cometiendo nepotismo, tiene trabajando a su papá y a sus tíos”, acusó.

Campos dijo que el gobernador Rubén Alva tampoco pone orden porque su gente de confianza maneja el Gorehco como si fuera su chacra. Advirtió que el viernes realizarán un plantón en el Gorehco.

Indicó que el Gorehco tampoco quiere entregar las planillas de obreros en la obra de La Esperanza y otros. “Están poniendo trabas para entregar las planillas, eso da a entender que están poniendo trabajadores por debajo de la mesa habiendo muchos obreros que apoyaron la gestión de Alva que están desempleados”, dijo asegurando que no se está cumpliendo con el porcentaje de puestos de trabajo para el Sindicato Departamental.

Es mentira

Valdivia negó las acusaciones, señaló que su padre entró a trabajar en la obra de La Esperanza desde octubre cuando él no tenía ninguna injerencia en la subgerencia de Obras que no asumió hasta enero. “Es una mentira, no he ejercido mi cargo para favorecer a algún familiar”, dijo exigiendo que Campos presente pruebas si intercedió para favorecer a sus parientes.

Admitió que estuvo como residente y asesor del FAG. Dijo que él no decide las contrataciones sino los residentes que ven si mantienen o no al personal.

Aclaró que su tío trabajó en una obra de setiembre a enero. Negó haber intercedido para que los contraten.