ADFP lanza nuevo ultimátum a FPF

Las clubes profesionales no participarán en la Liga Profesional que viene implementando la Federación Peruana de Fútbol, según afirmó el dirigente de la ADFP, Martín Ojeda, porque ha decidido organizar el campeonato de manera unilateral, sin consultar a la ADFP ni a los clubes de manera conjunta.

“Se ha tomado la decisión que los clubes no van a participar en la Liga del próximo año hasta que la FPF no se comunique de manera conjunta con las instituciones y no de manera individual”, dijo Ojeda en Radio Ovación.

“La FPF está llamando a los clubes individualmente, pero ya mucho tiempo hemos estado divididos y no permitiremos que se trate de esa manera.

Ojeda añadió que no descartan quejarse ante la FIFA. “Acá no actuamos de facto ni imponemos las cosas, por ello informaremos a Safap y a Fifa de lo que viene sucediendo. Si es posible, formaremos nuestra propia liga, porque tenemos los clubes, la pasión e hinchada suficiente para que ello suceda”.