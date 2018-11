ADFP solicita a FPF suspenda el lanzamiento de Liga Profesional

En carta dirigida a Edwin Oviedo, la ADFP solicita a la FPF no dar visto bueno a la realización de la Liga de Fútbol Profesional, nombre del torneo de Primera División del próximo año, porque la mayoría de los clubes de Primera División no están de acuerdo.

Hugo Duthurburu y Tito Ordóñez, máximos dirigentes de la ADFP, solicitan que se deje sin efecto la creación de la Liga Profesional por el poco conocimiento que tienen los clubes sobre las bases, calendario y otros asuntos de la organización.

Añaden que la ADFP lamentó no haber sido consultados sobre su parecer para elaborar mejor el proyecto, pese a que representa a los principales actores de este certamen que son los clubes.

Califican la implementación de esta liga como una ‘imposición inconsulta y arbitraria’ por el hecho de no haber recibido ninguna propuesta por parte de la FPF para formar parte de la elaboración de la misma.

Aparte de directivos de la ADFP, firman los representantes de los 16 clubes: Gustavo Zevallos (Alianza Lima), Óscar Vega (Municipal), Álvaro Barco (San Martín) y José Suárez (Melgar).