Familiares de la adolescente de iniciales E. A. S. (17) afirman que habría sido asesinada por su enamorado identificado como Brayan Ramírez Mazgo (19), luego de llevarla a su vivienda ubicada en la localidad de Palmamonte, en el distrito de Chaglla.

Nancy Espíritu Lino (28), tía de la víctima, afirmó que hace un mes el sujeto habría llevado a su sobrina sin el consentimiento de sus padres y luego la retenía bajo amenazas fuertes, y por temor, la menor no pudo hacer nada.

Refirió que la joven fue trasladada ya sin vida al centro de salud de Chaglla por Merlyn Ramírez Mazgo, hermano del asesino, indicando que se había tomado veneno.

Refirió también que la joven presenta diversas lesiones, hematomas y moretones en todo el cuerpo, por lo que no creen que se haya suicidado ingiriendo una sustancia tóxica, sino fue asesinada por su pareja, quien actualmente está como no habido.

Nancy explicó también que la víctima en diciembre sentó una denuncia por agresiones físicas y psicológicas en el Centro Emergencia Mujer de Molino; sin embargo, esta entidad no actuó de manera oportuna porque le dio una citación recién para el 18 de febrero. Para fecha, el sujeto ya se la había llevado y la mantenía en su vivienda bajo amenazas.

Los hechos son investigados por la policía para determinar las causas reales del deceso repentino de la joven.