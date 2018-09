Advíncula entre los 7 futbolistas más rápidos del mundo

El diario deportivo AS elaboró una lista con los sietes jugadores más rápidos del mundo en la actualidad. Y la presencia más llamativa en dicha nómina es la del lateral de la selección peruana, Luis Advíncula, quien alcanzó los 36 kilómetros por hora (km/h) y se encuentra en la segunda casilla de la lista, siendo superado solamente por el delantero de Real Madrid, Gareth Bale que llegó a los 36,9 km/h.

En la lista, junto con Advíncula hay jugadores de jerarquía mundial como Pierre-Emerick Aubameyang, Kylian Mbappé y Mohamed Salah, finalista del premio The Best.

Cabe recordar que Luis Advíncula convirtió su primer gol con la camiseta de la selección peruana en el amistoso ante Alemania. Además, sus buenas actuaciones han sido reconocidas por su entrenador en el Rayo Vallecano.