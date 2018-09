Aficionados reclaman por deficiencias en el estadio

Hinchas que asisten al estadio Heraclio Tapia a los partidos de la Copa Perú, expresan su protesta por las deficiencias que encuentran cuando van a ver los partidos. Señalan que hace tiempo no hay agua potable, los servicios higiénicos son sucios y malolientes porque no los limpian ni echan desinfectante; las graderías siempre están llenas de basura y restos que deja la gente y no lo limpian, mientras que hay muchas butacas que se han soltado de su sitio y hay cientos rotas constituyendo un peligro para los aficionados.

De otro lado, los amigos comunicadores que van a transmitir los partidos se quejan porque las cabinas están cerradas y si las abren están llenas de suciedad, además que tienen que trabajar de pie porque no hay siquiera una banca ni un tablero donde colocar sus cosas. Además se quejaron que no había servicio de energía eléctrica para cargar sus equipos de trabajo.

El domingo pasado, a los reporteros de Pucallpa no les quisieron dar cabinas para trabajar y tuvieron que deambular por todo el estadio buscando un lugar cómodo y que no moleste a los espectadores.

Señalan que en todos los estadios del país, hay cabinas de trabajo muy cómodas cuyo uso es gratuito y solo en Huánuco tienen muchas dificultades para trabajar.