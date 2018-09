Agenda del Fin de Semana

Servicio gratuito de Ahora Deportes. Enviar sus programaciones al email: ahora_deportes@hotmail.com hasta el jueves al mediodía. Si su programación no se publica es por falta de espacio o porque envía con errores.

SÁBADO 15

DÉCIMO CAMPEONATO MASTER

COPA LA OLLA DE BARRO

Campo N° 1

10:00 am Arcyje Hco. vs Ases de Moras-60

10:30 am Com. Cerreño vs Defensor Victoria-60

11:00 am Pajucho vs Municipalidad-60

11:30 am Cóndores Pasco vs Dep. Yápac-50

12:00 m Mercado A. A. vs Deport. Ripan-55

12:30 pm Clínica Tito vs Defensor Victoria-55

1:00 pm La Familia vs Deport. Chaglla-45

1:30 pm Res. Atacocha vs Los Amigos-45

2:00 pm Metro. Amarilis vs Defensor Hco.-55

2:30 pm Shillacoto vs Los Amigos-45

3:00 pm J. B. Alcedo vs 7 de Agosto-55

3:30 pm Sport Zona vs Cordovita-45

4:0 pm KyR Inversiones vs M. Dámaso B.-45

4:30 pm Neg. Acosta vs C. D. Sta. Rosa-45

Campo N° 2

10:00 am Fonavi II vs Jorge Chávez-60

10:30 am Santos F.C. vs R. Alameda-60

11:00 am Com. Siesel vs Grupo S. A. -60

11:30 am D. Calicanto vs Conta 2018-60

12:00 m Defensor Hco. vs Pajucho-50

12:30 pm Los Barruntos vs R.G. Abogados-50

1:00 pm Promoción 78 vs Millonarios-55

1:30 pm Prom. H. V. 78 vs Real Paltos-50

2:00 pm San Cristóbal vs Vamos Panao-50

2:30 pm Prom. 81 L P vs Los Colones-50

3:00 pm Amigo Gráfico vs Amigos Peter-50

3:30 pm INEI 19 H. V. vs Amigos Chincha-55

4:00 pm Prom. 77 LP vs Santa Rosa PNP-55

4:30 pm Seda Huánuco vs Halcones-50

DOMINGO 16

FÚTBOL FEMENINO

ETAPA DEPARTAMENTAL

Primera fecha

Estadio de Acomayo

1.00 pm León de Huánuco vs Río Espino de Cachicoto

3.00 pm C & C Team Soccer vs Huancapata de Ambo

Tocache

3.00 pm Las Palmeras vs UNAS de Tingo María

El Triunfo. Marañón

3.00 pm Diamante Triunfo vs A. D. Aucayacu

Ambo

1.00 pm CEBA de Ambo vs Amauta de Llata

3.00 pm Huaylla vs Dos de Enero de Acomayo

Llata

IST Glicerio Gómez I. vs 24 Horas de Huacar