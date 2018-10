Agenda del Fin de Semana

Servicio gratuito de Ahora Deportes. Enviar sus programaciones al email: ahora_deportes@hotmail.com hasta el jueves al mediodía. Si su programación no se publica es por falta de espacio o porque envía con errores.

SÁBADO 20

DÉCIMO CAMPEONATO MASTER

COPA LA OLLA DE BARRO

Campo N° 1

10:30 am Municipalidad vs Conta-2018-60

11:00 am Calicanto vs Ases Moras-60

11:30 am Municipalidad vs Com. Siesel-60

12:00 m K y R Invers. vs Cordovita-45

12:30 pm Familia vs Neg. Acosta-45

1:00 pm R. Atacocha vs Dep. Chaglla-45

1:30 pm Metro. Amarilis vs Chincha-55

2:00 pm Los Amigos vs R. Atacocha-45

2:30 pm Dep. Chaglla vs Sport Zona-45

3:00 pm Halcones vs Amigos Peter-50

3:30 pm Colones vs Seda Hco.-50

4:00 pm Mariano D. B. vs Shillacoto-45

4:30 pm Cóndores Pasco vs San Cristobal-50

Campo N° 2

10:30 am Grupo Antonio vs R. Alameda-60

11:00 am Com. Cerreño vs Jorge Chávez-60

11:30 am Santos F.C. vs Victoria-60

12:00 m Com. Cerreño vs Fonavi-II-60

12:30 pm Yapac vs Vamos Panao-50

1:00 pm Prom. 78 L. P. vs Paltos-55

1:30 pm Defensor Hco. vs Panao-50

2:00 pm Millonarios vs Dep. Ripan-55

2:30 pm Yapac vs Gráficos-50

3:00 pm J. B. Alcedo vs Def. Victoria-55

3:30 pm Mercado A. A. vs Defensor Hco.55

4:00 pm Los Barruntos vs Promo.81-L.p.-50

4:30 pm 7 de Agosto vs Mercado A. A.-55

DOMINGO 21

COPA FEDERACIÓN 2018

CAMPEONATO CLAUSURA

Club Lawn Tennis. Segunda fecha

Grupo A Sub-14

7.45 am Pavito Tarazona vs EF Wamali

Grupo B Sub-14

9.00 am Pavito Junior vs Academia Bernabéu

10.05 am Juventus vs Carlos Cumapa Jr.

Grupo B Sub-16

11.10 am A. Montellanos vs Alianza Universidad

Grupo A Sub-16

12.15 pm Pavito Tarazona vs Leoncitos Juniors

1.20 pm Botín de Oro vs Carlos Cumapa