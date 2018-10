Agenda del Fin de Semana

SÁBADO 27

DÉCIMO CAMPEONATO MASTER

COPA LA OLLA DE BARRO

Campo N° 1

10:30 am Municipalidad vs Grupo Antonio-60

11:00 am Def. Victoria vs Fonavi II- 60

11:30 am Neg. Acosta vs La Cordovita-45

12:00 m Cóndores Pasco vs Barruntos-50

12:30 pm Real Paltos vs Def. Victoria-55

1:00 pm Dep. Yápac vs San Cristóbal-50

1:30 pm Prom. 78 L. P. vs 7 de Agosto-55

2:00 pm Millonarios vs Chincha-55

2:30 pm Def. Huánuco vs Prom. H.V. 78-55

3:00 pm Halcones vs Def. Huánuco-50

3:30 pm Dep. Ripán vs Prom. H.V. 78-55

Campo N° 2

10:30 am Jorge Chávez vs Arcyje Hco.-60

11:00 am Com. Siesel vs Pajucho-60

11:30 am La Familia vs R. Atacocha-45

12:00 m R.G. Abogados vs Pajucho-50

12:30 pm Mercado A. A. vs Prom. 77 L. P.-55

1:00 pm C D Santa Rosa vs R. Atacocha-45

1:30 pm Metró. Amarilis vs Clínica Tito-55

2:00 pm K y R Invers. vs Sport Zona-45

2:30 pm Dep. Chaglla vs Los Amigos-45

3:00 pm Shillacoto vs Sport Zona-45

3:30 pm K y R Invers. vs M. Dámaso B.-45

DOMINGO 28

CAMPEONATO COPA FEDERATIVA

PROGRAMACIÓN CLAUSURA

Club Lawn Tennis

Categorías Sub-14 y Sub-16

Segunda fecha. Grupo A

7.45 am EF Wamali vs Pavito Tarazona

9.00 am Los Ángeles vs Carlos Cumapa

Grupo B

10.05 Pavito Junior vs Academia Bernabeu

11.10 Juventus vs Carlos Cumapa

Cuarta fecha. Sub-16 Grupo B

12.15 Alianza UDH vs Alberto Montellanos

1.20 Micaela Bastidas vs Academia Bernabeu

Cuarta fecha: Sub-16. Grupo A

2.25 Pavito Tarazona vs Leoncitos Junior

3.30 Botín de Oro vs Carlos Cumapa