Agenda del Fin de Semana

SÁBADO 17

DÉCIMO CAMPEONATO MASTER

COPA LA OLLA DE BARRO

Campo N° 1

10:00 am Conta-2018 vs J. Chávez-60

10:30 am Fonavi II vs Arcije Hco.-60

11:00 am Pajucho vs Santos F.C.-60

11:30 am Atacocha vs Neg. Acosta-45

12:00 m Pajucho vs Los Halcones-50

12:30 pm Clínica Tito vs Mercado A. A.-55

1:00 pm Millonarios vs Promoción 77-55

1:30 pm Yapac vs A. Gráficos-50

2:00 pm Chincha vs J. B. Alcedo-55

2:30 pm Colones vs Def. Huánuco-50

3.00 pm Def. Huánuco vs Prom. H.V. 78-55

3:30 pm SEDA Huánuco vs Los Barruntos-50

Campo N° 2

10:00 am Com. Siesel vs Ases Moras-60

10:30 am D. Calicanto vs Real Alameda-60

11:00 am Com. Cerreño vs Municipalidad-60

11:30 am K y R Invers. vs La Familia-45

12:00 m La Cordovita vs Shillacoto-45

12:30 pm Promoción 78 vs Real Paltos-55

1:00 pm Los Amigos vs Sport Zona-45

1:30 pm Vamos Panao vs Peter-50

2:00 pm Los Amigos vs M. D. Beraún-45

2:30 pm Cóndores Pasco vs Promoción 81-50

3:00 pm 7 de Agosto vs Dep. Ripan-55

3:30 pm C. D. Sta. Rosa vs Chaglla-45

DOMINGO 18

COPA FEDERACIÓN REGIONAL

CLUB LAWN TENNIS. CLAUSURA

Definición para campeón

8.00 am Carlos Cumapa (14) vs Acad. Bernabéu (14)

9.10 am Pavito Tarazona (16) vs Micaela Bastidas (16)

Definición Apertura y Clausura

10.20 am Acad. Bernabéu (14) vs Ganador 1° partido

11.30 am Micaela Bastida (16) vs Ganador 2° partido

LIGA DE FÚTBOL DE HUÁNUCO

CAMPEONATO DE SEGUNDA DIVISIÓN

Primera fecha de la liguilla

10.20 am Botín de Oro vs G. Curasi (A)

12.00 m Jorge Chávez vs Real Santander (A)

1.30 pm Mateo Aguilar vs Alfonso Ugarte (B)

3.00 pm Boca Juniors vs Amigos de Alianza (B)