Agenda del Fin de Semana

SÁBADO 1 DE DICIEMBRE

Décimo Campeonato Master

Copa la Olla de Barro

Campo Nº 2

10:00 am Jorge Chávez vs Ases de Moras-60

10:30 am Real Alameda vs Arcyje Hco.-60

11:00 am Com. Siesel vs Grupo Antonio-60

11:30 am Conta-2018 vs Municipalidad-60

12:00 m Calicanto vs Santos F. C.-60

12:30 pm Fonavi II vs Def. Victoria-60

1:00 pm Real Paltos vs Clínica Tito-55

1:30 pm Def. Huánuco vs Millonarios-55

2:00 pm Dep. Ripán vs Metrópolis-55

2:30 pm J. B. Alcedo vs Def. Victoria-55

3:00 pm Prom. 77 L.P. vs Chincha-55

3:30 pm Mercado A. A. vs 7 de Agosto-55

DOMINGO 2

LIGA DE FÚTBOL DE HCO.

SEGUNDA DIVISIÓN

Última fecha de la liguilla

Estadio Heraclio Tapia L.

8.30 am Jorge Chávez vs Botín de Oro

10.00 am G. Curasi vs Real Santander

11.30 am Boca Juniors vs Alfonso Ugarte

1.00 pm A. de Alianza vs Mateo Aguilar

3.00 pm Premiación de clausura

COPA PERÚ. GRAN FINAL

Estadio Nacional de Lima

2.00 pm Alianza UDH vs Santos FC

4.00 pm M. El Pirata vs UDA de Huancavelica