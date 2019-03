Agenda del Fin de Semana

Servicio gratuito de Ahora Deportes. Enviar sus programaciones al email: ahora_deportes@hotmail.com hasta el jueves al mediodía. Si su programación no se publica es por falta de espacio o porque envía con errores.

SÁBADO 23

CAMPEONATO MASTER

COPA OLLA DE BARRO

Campo Nº 1

10:00 am Conta 2019 vs Maq. Torres-60

10:30 am Dep. Calicanto vs Arcyje-60

11:00 am Com. Cerreño vs Máster Golazo-60

11:30 am Huayopampa vs Clínica Tito-60

12:00 m Def. Victoria vs Promoción 80-55

12:30 pm Amigos Sipión vs Vamos Panao-50

1:00 pm Real Paltos vs Amigos Chincha-55

1:30 pm Turismo10 vs Yapac-50

2:00 pm San Miguel vs Mercado A. A.-50

2:30 pm Valdizán 78 vs Monumental-55

3:00 pm Promoción 77 vs 7 de Agosto-55

3:30 pm Los Barruntos vs Atacocha-50

4:00 pm Promoción 82 vs N. J. Shillacoto-50

Campo Nº 2

10:00 am Adulto Mayor vs D. A. Carrión-60

10:30 am Pajucho vs Def. Victoria-60

11:00 am Ambo vs Ma’ Fruta-60

11:30 am Tíos Queridos vs Sp. Alameda-60

12:00 m Real Alameda vs Santos-60

12:30 pm 15 Setiembre vs Ripan-55

1:00 pm Winser vs Águilas Libertad

1:30 pm J. B. Alcedo vs Metrópolis-55

2:00 pm Jr. Huánuco vs Santarosinos-50

2:30 pm Millonarios vs Caballeros la Ley-55

3:00 pm Promoción 91-1 vs Colones-50

3:30 pm Promoción 86 vs Máster-50

4:00 pm SEDA Huánuco vs Cóndores Pasco-50

COLEGIO DE ABOGADOS DE HUANUCO

CAMPEONATO DE ESTUDIOS JURÍDICOS

Colpa Baja. Octava fecha

Campo n.° 1

10.00 a.m. Fair Play vs Urcia y Chávez (M)

10.50 a.m. Jacobo Asoc. vs Promoción 97

11.30 a.m. El doc.com vs Col. de Abogados (M)

12.10 p.m. Fair Play vs Real Valdizanos

12.50 p.m. Sport AVA vs SA Abogados FC

1.30 p.m. ADVOCATS vs Juventud Valdizana

2.10 p.m. MOFIMA vs Promoción 2007

2.50 pm Gonzales Abog. vs E J Vidalón Choque

3.30 p.m. E J. “Rosado” vs Juventud Valdizana

Campo n.° 2

10.00 a.m. Abog. Unidos vs Abal La Torre (M)

10.50 a.m. ADVOCATS vs E. J. Trejo Verde

11.30 p.m. Urcia Chávez vs E. J. Trejo Verde (M)

12.10 p.m. Fair Play vs Triple AAA (M)

12.50 p.m. 40 & 20 vs Gonzales Abog. (M)

1.30 p.m. Miller Abog. vs Abog. Juniors

2.10 p.m. 40 & 20 vs E. J. HV Abogados

2.50 p.m. Atlético ADA vs Almonacid Asoc.

3.30 p.m. INPE Huánuco vs Min. Público (Fem.)

4.10 p.m. Min. Público vs E. J. “Rosado” (vóley)

4.10 p.m. SA Abogados vs. Col. Abogados (vóley)