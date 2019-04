Agenda del Fin de Semana

Servicio gratuito de Ahora Deportes. Enviar sus programaciones al email: ahora_deportes@hotmail.com hasta el jueves al mediodía. Si su programación no se publica es por falta de espacio o porque envía con errores.

SÁBADO 27

11° CAMPEONATO MÁSTER

COPA OLLA DE BARRO

Campo Nº 1

10:00 am Huayopampa vs Pajucho-60

10:30 am Tios Queridos vs Conta- 2019-60

11:00 am Clínica Tito vs Maq’ Torres-60

11:30 am Com. Cerreño vs Calicanto-60

12:00 m Dep. Ripan vs Caballeros Ley-55

12:30 pm Turismo 10 vs Promoción 82-50

1:00 pm Los Colones vs La Familia-50

1:30 pm Real Atacocha vs Vamos Panao-50

2:00 pm Winser vs Jr. Huánuco-50

2:30 pm Vidriería Diana vs Prom. 91-1 PNP-50

3:00 pm 7 Agosto GRP vs Prom. H.V. 78-55

3:30 pm Monumental vs 15 de Setiembre-55

Campo Nº 2

10:00 am Real Alameda vs Carrión-60

10:30 am Sport Alameda vs Odontol. Trujillo-60

11:00 am Master Golazo vs Baterías Sánchez-60

11:30 am Deport. Cruz vs Ambo-60

12:00 m Santos F. C. vs Def. Victoria-60

12:30 pm Millonarios vs Real Paltos-55

1:00 pm Metrópolis vs Def. Victoria-55

1:30 pm J. B. Alcedo vs Amigos Chincha-55

2:00 pm San Miguel vs Promoción 80-55

2:30 pm Mercado A. A. vs Promoción 77-55

3:00 pm Escajadillo vs SEDA Huánuco-50

3:30 pm Dep. Yapac vs Los Barruntos-50

4:00 pm N. J. Shillacoto vs Promoción 86-50

TORNEO DE FUTBOL 5 FEMENINO

COPA LEÓN DE HUÁNUCO

R. Champion. Fecha 6

2.30 p.m. Sagrada Familia vs Guerreras

3.05 p.m. Barcelona vs Mar & Mar

3.40 p.m. Chavín de Huántar vs Amigas de Yuri

4.15 p.m. Team Soccer B vs Grafima

4.540 p.m. Team Soccer A vs Alcovi

DOMINGO 28

LIGA DE DE FÚTBOL DE HUACAR

LIGUILLA. FECHA 2

1.00 pm San Pedro de Raccha vs Sport Grau

3.00 pm FC Héroes Huacarinos vs Señor de Compadres