Agenda del Fin de Semana

SÁBADO 1 JUNIO

CAMPEONATO MASTER

COPA OLLA DE BARRO

Campo Nº 1

10:00 am Deportivo Cruz vs Conta 2019-60

10:30 am Real Alameda vs Batería Sánchez-60

11:00 am Ambo vs D.A. Carrión-60

11:30 am Com. Cerreño vs Def. Victoria-60

12:00 m Turismo 10 vs Cóndores Pasco-50

12:30 pm Los Barruntos vs Los del Barrio-50

1:00 pm Def. Victoria vs Real Paltos-55

1:30 pm Metrópolis vs 15 de Setiembre-55

2:00 pm A. de Chincha vs Prom. H. V. 78-55

2:30 pm Monumental vs 7 de Agosto-55

3:00 pm Vid. Diana vs Atacocha-50

3:30 pm Escajadillo vs Shillacoto-50

4:00 pm Promoción 82 vs Vamos Panao-50

Campo Nº 2

10:00 am Tíos Queridos vs Maq’ Torres-60

10:30 am Calicanto vs Pajucho-60

11:00 am Clínica Tito vs Sport Alameda-60

11:30 am Santos F.C. vs Master Golazo-60

12:00 m Huayopampa vs Odont.Trujillo-60

12:30 pm Dep. Ripan vs Mercado A. A.-55

1:00 pm Millonarios vs Promoción 77 L. P.-55

1:30 pm Promoción 80 vs Caballeros Ley-55

2:00 pm Promoción 91-1 vs Santarrosinos-50

2:30 pm Jr. Huánuco vs La Familia-50

3:00 pm Promoción 80 vs J. B. Alcedo-55

3:30 pm Promoción 91-1 vs Winser-50

4:00 pm Dep. Yapac vs Colones-50

4:30 pm San Miguel vs J. B. Alcedo-50

COPA FEDERATIVA 2019

PROGRAMA CATEGORÍA SUB-13

Club Lawn Tennis. Fecha 2

8.20 a. m. Alianza Lima vs Pavito Tarazona

9.35 a. m. José Cueron vs Amigos de Balan

PROGRAMA CATEGORÍA SUB-17

Club Lawn Tennis. Fecha 3

10.40 a. m. P. Tarazona vs Botín de Oro

11:45 a. m. José Cuero vs Shaolin Soccer

12.50 p. m. San Cristóbal vs A. Montellanos

1.55 p. m. Los Ángeles vs Boca Junior

3:00 p. m. Alianza Lima vs Universitario

4:05 p. m. Los Ángeles vs Bernabéu Inter

DOMINGO 2 DE JUNIO

COPA FEDERATIVA 2019

Programación categoría Sub-13

Club Lawn Tennis. Fecha 1

7.50 a. m. Universitario vs Bernabéu Inter

9.05 a. m. EF Wamaly vs Gumercinsdo Curasi

10.10 a. m. Los Ángeles vs Los Ángeles I. C.

CATEGORÍA SUB 15

11.15 a. m. P. Tarazona vs Amigos de Balan

12:20 p. m. Los Ángeles vs Bernabéu Inter

1:25 p. m. Alianza Lima vs José Cuero

2:30 p. m. José Cuero vs EF Wamaly

3:35 p.m. Universitario vs Los Ángeles

4:40 p. m. Alianza UDH vs G. Curasi