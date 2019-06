Agenda del Fin de Semana

Servicio gratuito de Ahora Deportes. Enviar sus programaciones al email: ahora_deportes@hotmail.com hasta el jueves al mediodía. Si su programación no se publica es por falta de espacio o porque envía con errores.

SÁBADO 15

LIGA PROVINCIAL DE HUÁNUCO

COPA PERÚ. ETAPA PROVINCIAL

Estadio Heraclio Tapia L.

9.00 am A. Fernández G. vs Dos de Enero

11.00 am Miguel Grau vs Unheval

COPA FEDERATIVA 2019

CLUB LAWN TENNIS. FECHA 3 SUB-13

8.20 am Gmdo. Curasi vs Pavito Tarazona

9.35 a EF Wamaly vs Los Ángeles

CATEGORIA SUB-17. FECHA 3

10.40 am Botín de Oro vs Pavito Tarazona

11:45 am José Cuero vs Shaolin Soccer

12.50 pm Bernabéu Int. vs Los Ángeles I C

1.55 pm Los Ángeles vs Boca Junior

3:00 pm Alianza Lima vs Universitario

4:05 pm San Cristóbal vs N. Montellanos

DOMINGO 16

COPA FEDERATIVA 2019

CLUB LAWN TENNIS. SUB-13. FECHA 3

7.50 am Alianza Lima vs Universitario

9.05 am Amigos Balan vs Bernabéu Int.

10.10 am José Cuero vs Los Ángeles I C

CATEGORÍA SUB 15. FECHA 3

11.15 am Bernabéun Int. vs Amigos de Balan

12:20 pm EF Wamaly vs Pavito Tarazona

1:25 pm Los Ángeles vs EF Bernabéu

2:30 pm José Cuero vs Los Ángeles I C

3:35 pm Alianza Lima vs G. Curasi

4:40 pm Universitario vs Alianza UDH

LIGA PROVINCIAL DE AMBO

COPA PERÚ. ETAPA PROVINCIAL

Estadio Municipal de Ambo

3.00 pm Racing Club vs Sport Castle

Estadio Municipal de Huacar

3.00 pm H. Huacarinos vs Huancapata

LIGA PROVINCIAL DE L. PRADO

COPA PERÚ. ETAPA PROVINCIAL

Estadio de la UNAS

3.00 pm Unión Brisas vs Huahuantillo

Estadio de Castillo

Castillo Grande vs Tambillo Grande