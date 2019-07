Agenda del Fin de Semana

Servicio gratuito de Ahora Deportes. Enviar sus programaciones al email: ahora_deportes@hotmail.com hasta el jueves al mediodía. Si su programación no se publica es por falta de espacio o porque envía con errores.

SÁBADO 13

CAMPEONATO MASTER

COPA OLLA DE BARRO

Campo Nº 1

10:00 am Pajucho vs Huayopampa-60

10:30 am Ambo vs R. Alameda-60

11:00 am Calicanto vs Odont.Trujillo-60

11:30 am Santos vs Conta-2019-60

12:00 m Derf. Victoria vs Caballeros Ley-55

12:30 pm A. de Chincha vs Prompción 77-55

1:00 pm Millonarios vs Real Paltos-55

1:30 pm Metrópolis vs Monumental-55

2:00 pm 15 de Setiembre vs Dep. Ripan-55

2:30 pm Mercado AA vs J. B. Alcedo-55

3:00 pm Promoción 80 vs 7 de Agosto-55

3:30 pm San Miguel vs Valdizán 78-55

Campo Nº 2

10:00 am Sp. Alameda vs D.A. Carrión-60

10:30 am Máster Golazo vs Dep. Cruz-60

11:00 am B. Sanchez vs Tíos Queridos-60

11:30 am Clínica Tito vs Maq` Torres-60

12:00 m La Familia vs Barruntos-50

12:30 pm Vamos Panao vs Promoción 91.1-50

1:00 pm Atacocha vs Turismo 10-50

1:30 pm Santarrosinos vs Vid. Diana-50

2:00 pm Los Colones vs Winser-50

2:30 pm Shillacoto vs Yapac-50

3:00 pm L. del Barrio vs SEDA Hco-50

3:30 pm Cóndor Pasco vs Yapac-50

CAMPEONATO DE MENORES

COPA FEDERATIVA 2019

Club Lawn Tennis. Fecha 7

Categoría Sub-13

8:20 a.m. José Cuero vs Alianza Lima

9:35 a.m. Universitario vs Amigos de Balan

Categoria Sub 17

10:40 a.m. Universitario vs Shaolin Soccer

11:45 a.m Boca Junior vs Los Ángeles I C

12:50 p.m. José Cuero vs Botín de Oro

1:55 p.m. EF Wamaly vs Pavito Tarazona

3:00 p.m. Ángeles P. M. vs N. Montellanos

DOMINGO 14

CAMPEONATO DE MENORES

COPA FEDERATIVA 2019

Club Lawn Tennis. Fecha 7

Categoría Sub-13

7.50 a.m. P Tarazona vs Los Ángeles I C

9.05 a.m. EF Wamaly vs Bernabéu Inter

10.10 a.m. G. Curasi vs Los Angeles de P. M.

Categoría Sub-15

11.15 a.m. EF Wamaly vs Alianza Lima

12:20 p.m. José Cuero vs Bernabéu Inter

1:25 p.m. Universitario vs EF Bernabéu

2:30 p.m. P. Tarazona vs Los Ángeles de P. M.

3:35 p.m. Bernabéu Inter vs Amigos de Balan