Agenda del Fin de Semana

SÁBADO 20

CAMPEONATO MASTER

COPA OLLA DE BARRO

Campo Nº 1

9:45 am Tios Queridos vs D. A. Carrión-60

10:30 am Sp. Alameda vs Dep. Cruz-60

11:00 am Bat. Sanchez vs Maq` Torres-60

11:30 am Clínica Tito vs Com. Cerreño-60

12:00 m La Familia vs Promoción 82-50

12:30 pm Atacocha vs Yapac-50

1:00 pm Vamos Panao vs Turismo10-50

1:30 pm Shillacoto vs Colones-50

2:00 pm L. del Barrio vs Vid. Diana-50

2:30 pm Jr. Huánuco vs SEDA Hco-50

3:00 pm L. del Barrio vs Promoción 91.1-50

3:30 pm Santarrosinos vs Escajadillo-50

4:00 pm Cóndor Pasco vs Winser-50

Campo Nº 2

9:45 am Conta 2019 vs Odont. Trujillo-60

10:30 am Pajucho vs Def. Victoria-60

11:00 am Calicanto vs Real Alameda-60

11:30 am Santos vs Huayopampa-60

12:00 m Promoción 80 vs Caballeros Ley-55

12:30 pm Metrópolis vs San Miguel-55

1:00 pm A. de Chincha vs Real Paltos-55

1:30 pm Mercado A. A. vs Valdizan “78”-55

2:00 pm Def. Victoria vs Millonarios-55

2:30 pm 15 de Setiembre vs Monumental-55

3:00 pm Promoción 77 vs 7 de Agosto-55

3:30 pm J. B. Alcedo vs Dep Ripán -55

DOMINGO 21

COPA PERÚ. ETAPA DEPARTAMENTAL

SEGUNDA RONDA. PARTIDOS DE VUELTA

Estadio Municipal de Ambo

3.00 p.m. Racing Club vs Verdecocha

Estadio Municipal de Uchiza

3.00 p.m. Santa Lucía vs Municipal

Estadio de Aucayacu

3.00 p.m. Huayhuantillo vs Flamengo

Estadio Municipal de Huacaybamba

3.00 p.m. R. Semilleros vs Señor de Mayo