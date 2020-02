Agenda del Fin de Semana

Servicio gratuito de Ahora Deportes. Enviar sus programaciones al email: ahora_deportes@hotmail.com hasta el jueves al mediodía. Si su programación no se publica es por falta de espacio o porque envía con errores.

SÁBADO 1 DE FEBRERO

COPA FEDERACIÓN REGIONAL

ETAPA INTERREGIONAL 2

Estadio Municipal de Ambo

10.00 a.m. Campeón de Ancash vs Rosario Central de Pucallpa (13)

11.30 a.m. Campeón de Ancash vs Monargas de Pucallpa (15)

1.00 p.m. Campeón de Junín vs Atlético Pucallpa (17)

CAMPEONATO MASTER

COPA OLLA DE BARRO

Campo Nº 1

10:00 a.m. C. Odont. Trujillo vs Conta 2019-60

10:30 a.m. Defensor Victoria vs Real Alameda-60

11:00 a.m. Ases de Moras vs Pajucho-60

11:30 a.m. Daniel A. Carrión vs Clínica Tito -60

12:00 m. Comercial Cerreño vs Ambo-60

12:30 p.m. Deportivo Yapac vs Niño Jesús S.-50

1:00 p.m. Gráficos vs Real Atacocha-50

1:30 p.m. Condores de Pasco vs Gimnasia-50

2:00 p.m. Amigos de Vicharra vs Promoción 82-50

2:30 p.m. Clínica Dental S. R. vs Jirón Huánuco-50

3.00 p.m. Jesús Alberto Páez vs Vamos Panao-50

3:30 p.m. Club Star vs SEDA Huánuco-50

4:00 p.m. Vidriería Diana vs Amigos Escajadillo-50

Campo Nº 2

10:00 a.m. Municipalidad Hco. vs Chanquesito-60

10:30 a.m. San Miguel vs Estrella Andina-60

11:00 a.m. Repuestos Pino vs Santos F. C.-60

11:30 a.m. Defensor Huánuco vs Huayopampa-60

12:00 m. C.S.D. Calicanto vs Tíos Queridos-60

12:30 p.m.Promoción 77 L.P. vs Defensor Victoria-55

1:00 p.m. 15 de Setiembre PIP vs Amigos Chincha-55

1:30 p.m. Benemérita G Civil vs Promoción 78-55

2:00 p.m. Caballeros de la Ley vs Jesús A. Paez-55

2:30 p.m. Metropolis Amarilis vs 7 de Agosto GRP-55

3:00 p.m. Deportivo Ripán vs Pajucho-55

3:30 p.m. Merc. May. Puelles vs The Fracs-55

4:00 p.m. Millonarios vs Prom. H . V. 78-55