Agenda del Fin de Semana

Servicio gratuito de Ahora Deportes. Enviar sus programaciones al email: ahora_deportes@hotmail.com hasta el jueves al mediodía. Si su programación no se publica es por falta de espacio o porque envía con errores.

SÁBADO 15

Campeonato master

Copa Olla de Barro

Campo Nº 1

10:00a.m. Municipalidad Hco vs Real Alameda-60

10:30 a.m. Huayopampa vs Conta-2019-60

11:00a.m. Defensor Huánuco vs Estrella Andina-60

11:30 a.m. C. Odont. Trujillo vs Repuestos Pino -60

12:00 m. San Miguel vs D. Calicanto-60

12:30 p.m. Caballeros de Ley vs Promoción 78-55

1:00 p.m. Real Paltos vs 7 de Agosto GRP-55

1:30 p.m. 15 de Setiembre PIP vs Millonarios-55

2:00 p.m. Deportivo Ripán vs A. de Chincha-55

2:30 p.m. Merc. May. Puelles vs Prom. H. V. 78-55

3.00 p.m. B. Guardia Civil vs Pajucho-55

3:30 p.m. Metrópolis Amarilis vs Def. Victoria-55

4:00 p.m. Promoción 77 vs Club The Fracs-55

4:30 p.m. Jirón Huánuco vs A. de Escajadillo-50

Campo Nº 2

10:00 a.m. Ases de Moras vs Santos F.C.-60

10:30 a.m. Ambo vs Pajucho-60

11:00 a.m. Daniel A. Carrión vs Chanquesito-60

11:30 a.m. Comercial Cerreño vs Tíos Queridos-60

12:00 m. Clínica Tito vs Defensor Victoria-60

12:30 p.m. Vamos Panao vs Real Atacocha-50

1:00 p.m. Promoción 82 vs Niño Jesús de S. -50

1:30 p.m. Vidrieria Diana vs Gimnasia-50

2:00 p.m. Winser vs Gráficos-50

2:30 p.m. Amigos de Vicharra vs Condores Pasco-50

3:00 p.m. Los Colones vs SEDA Huánuco-50

3:30 p.m. Deportivo Yapac vs Jesús A. Paez -50

4:00 p.m. Clínica Dental S. R. vs Club Star-50