Agenda del Fin de Semana

SÁBADO 22

LIGA DE FÚTBOL DE HUÁNUCO

ETAPA DISTRITAL COPA PERÚ

Programa de la primera fecha

Estadio de la Unheval

7.50 a.m. Miguel Grau UDH vs Istap

9.45 a.m. Los Ángeles de PM vs Unheval

11.35 a.m. Juan Bielovucic vs Cult. Tarapacá

1.25 p.m. Wander V. S. M. vs Dep. Curasi

3.15 p.m. Dep. América vs Jorge Chávez UDH

CAMPEONATO MASTER

COPA OLLA DE BARRO

Campo Nº 1

10:00 a.m. Huayopampa vs Repuestos Pino-60

10:30 a.m. Pajucho vs Tíos Queridos-60

11:00 a.m. Huayopampa vs Defensor Victoria-60

11:30 a.m. Ambo vs Santos F. C. -60

12:00 m. Cab. de la Ley vs Promoción “77”-55

12:30 p.m. Dep. Yapac vs Condores Pasco-50

1:00 p.m. Club Star vs Niño Jesús S.-50

1:30 p.m. Jesús A. Paez vs Jirón Huánuco-50

2:00 p.m. Vamos Panao vs Vidrierìa Diana-50

2.30 p.m. A. de Vicharra vs Los Colones-50

3:00 p.m. Promoción 82 vs Amigos Escajadillo-50

3:30 p.m. Winser vs SEDA Huánuco-50

4.00 p.m. Real Atacocha vs Amigos Escajadillo-50

Campo Nº 2

10:00 a.m. Ases Moras vs C. Odont. Trujillo-60

10:30 a.m. Conta-2019 vs Estrella Andina-60

11:00 a.m. Chanquesito vs Real Alameda-60

11:30 a.m. San Miguel vs Comercial Cerreño-60

12:00 m. Def. Huánuco vs D. Calicanto-60

12:30 p.m. Gráficos vs Gimnasia-50

1:00 p.m. Prom. 78 L. P. vs Millonarios-55

1:30 p.m. Metrópolis Amar. vs Benemérita G C-55

2:00 p.m. Pajucho vs A. de Chincha-55

2:30 p.m. Jesús A. Páez vs Merc. May. Puelles-55

3:00 p.m. 7 Agosto GRP vs 15 Setiembre PIP-55

3:30 p.m. Def. Victoria vs Prom. H. V. 78-55