Agenda diaria del Mundial

La próxima semana culminará la etapa de grupos del Mundial de donde 16 equipos seguirán en competencia y 16 quedarán eliminados. Los partidos mejoran en nivel competitivo, como los de ayer, y es que las selecciones se juegan el todo por el todo para clasificar a octavos.

Desde este lunes se jugarán cuatro partidos todos los días, pero serán en horarios simultáneos, porque prácticamente la mayoría de selecciones habrá definido su situación.

Los cotejos de mayor importancia de hoy sábado serán los del Grupo F, México con Corea del Sur y Alemania con Suecia; especialmente el de los alemanes que fueron sorprendidos por los mexicanos y necesitan recuperarse para seguir en carrera.

Sábado, domingo y lunes

Sábado 23 de junio

Grupo G 7.00 am Bélgica vs Túnez Estadio Spartak Moscú

Grupo F 10.00 am México vs Corea del Sur Rostov Arena de Rostov

Grupo F 1.00 pm Alemania vs Suecia Estadio Fisht de Sochi

Domingo 24 de junio

Grupo G 7.00 am Inglaterra vs Panamá Nizhny Novgorod

Grupo H 10.00 am Japón vs Senegal Ekaterimburgo Arena

Grupo H 1.00 pm Colombia vs Polonia Kazan Arena

Lunes 24 de junio

Grupo A 9.00 am A. Saudí vs Egipto Volgogrado

Grupo B 9.00 am Uruguay vs Rusia Samara

Grupo B 1.00 pm Portugal vs Irán Kaliningrado

Grupo A 1.00 pm España vs Marruecos Saransk