Agentes infectados de COVID-19 piden ser trasladados a Huánuco

Los efectivos policiales contagiados con coronavirus no tendrían ambientes adecuados para realizar la cuarentena ni estarían recibiendo atención médica, por lo que solicitaron ser trasladados a Huánuco.

Asimismo, se habría ordenado que otros 23 policías realicen la cuarentena en la misma dependencia policial pese a que tendrían ambientes solo de uso común con pequeños espacios.

“Nos han dejado a nuestra suerte. Estamos hacinados en un solo cuarto. Yo ya estoy tosiendo y me agito mucho. El Hospital de Llata no está preparado para atender este tipo de enfermedad. Pido encarecidamente mi traslado al área de COVID-19 de Santa María del Valle. Si no pueden llevarme a ese nosocomio podrían tratarme en una habitación exclusiva, donde mi familia pueda atenderme con la seguridad del caso”, declaró uno de los infectados.

En tanto Colin Sim, jefe de la Región Policial de Huánuco, manifestó que ya realizó las coordinaciones con el alcalde de Huamalíes, quien ya brindó los ambientes para que los dos policías hagan cuarentena y negó que estén juntos.

“El protocolo es que tienen que permanecer aislados en Llata. No pueden viajar a Huánuco a poner en riesgo a su familia y a otros. Ellos quieren viajar a Huánuco y eso no establece dicho protocolo”, manifestó el oficial. Refirió además que ya envió medicinas para los agentes.

También aseveró que fumigaron la comisaría de Llata, donde realizarán cuarentena los otros agentes que no dieron positivo.

Por último, refirió que están enviando otros diez efectivos de apoyo, quienes también estarán en otro ambiente que fue adecuado por el alcalde de dicha zona.

Dato: Otro policía que labora en Chaglla y dio negativo a la prueba rápida, pero tendría los síntomas del COVID-19 como dificultad respiratoria, cefalea y dolor de pecho, y hace diez días tuvo contacto con otro positivo, por lo que sus familiares solicitaron que sea traído a Huánuco.