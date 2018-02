Los agricultores de la provincia de Huánuco ya no permitirán que sus dirigentes sean profesionales o políticos que han tergiversado los objetivos de la lucha campesina. Se ha definido que los dirigentes serán netos campesinos agricultores, aseveró Lucio Candelario Arratea, flamante presidente de la Federación de Productores Agropecuarios de la provincia de Huánuco, que se conformó el último domingo en el local comunal de Nauyán Rondos.

Reveló que en principio estaban de acuerdo con el liderazgo de Oscar delgado, pero en la parte final de la huelga se dieron cuenta que no tenía el objetivo de buscar soluciones para los hombres del campo por lo cual optaron por dialogar directamente con el Ministerio de Agricultura.

Explicó que en la reunión efectuada el domingo 11 de febrero se informó los detalles de la firma del acuerdo con el Ministerio de Agricultura para el levantamiento de la huelga, donde se han generado compromisos en favor de los agricultores huanuqueños cuyo cumplimiento será objeto de vigilancia y monitoreo permanente por parte de la dirigencia provincial. Tampoco descartó que más adelante se realicen medidas de fuerza, sin bloqueos de carreteras, ni toma de la ciudad, sino que no traerán sus productos a las ciudades que se no solidaricen y exigirán al Estado peruano la atención a la petición de los agricultores.

En relación a la conformación de la organización de los agricultores de la provincia de Huánuco explicó que es producto de la decisión unánime de los representantes de ocho distritos y que más adelante quedará conformado con los líderes agricultores de los 13 distritos, que serán representados legalmente con dos dirigentes en la próxima reunión de la Mesa Técnica de Diálogo con el Ministerio de Agricultura a efectuarse el próximo viernes 23 de febrero y que invitarán al reconocido técnico, ingeniero Alejandro Mendoza Aguilar, para que les asesore técnicamente en dicha reunión, de modo que se participen de la mejor manera en las reuniones que convoque el Ministerio de Agricultura en adelante.