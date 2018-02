El programa Agro Rural comprará papa blanca aproximadamente a 3 mil productores de Pachitea, Huánuco y Ambo, con el padrón de beneficiarios que elaboran las agencias agrarias y que presentará, en 3 momentos, la Dirección de Agricultura.

La compra de 7 mil kilos a cada productor se hará a los pequeños agricultores que tienen hasta una hectárea de cosecha y a los medianos que producen hasta 3 hectáreas. No se comprará a los grandes productores que tienen decenas de hectáreas, señaló el jefe zonal de Agro Rural, Edu Chávez.

Según los lineamientos para la adquisición, la DRA debió presentar ayer a Agro Rural el primer padrón de beneficiarios. El 27 de febrero debe entregar el segundo y el 6 de marzo el último padrón. Las agencias agrarias revisan los padrones para excluir a los grandes productores e intermediarios que irregularmente pretenden beneficiarse con la compra del Minagri.

Señaló que los especialistas de Agro Rural verificarán en campo a los beneficiarios antes de comprarles, durante el mes de marzo.

Según los padrones al 60 % de avance, Agro Rural comprará papa a cerca de 3 mil agricultores de Pachitea, Huánuco y Ambo.

Reiteró que los especialistas del programa verificarán los padrones para evitar que otros se beneficien en perjuicio de los agricultores más pobres. “En Pachitea hay productores de gran dimensión que siembran de 100 a 300 hectáreas, se va a revisar para filtrar a los beneficiarios”, indicó.

Agro Rural ya tiene al 40 % la lista de beneficiarios que recibirán la donación de la papa blanca. Se distribuirá a los programas sociales, comedores populares y comunidades campesinas que no producen papa.