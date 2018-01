Es inminente el cambio de dos gerentes en la Municipalidad de Huánuco, según anunció el alcalde Aníbal Solórzano Ponce, quien toma esta drástica decisión por los resultados de la gestión de los funcionarios cuyos nombres no reveló. Señaló que se evidencia en algunos gerentes el aletargamiento en sus funciones, falta de iniciativa, no acatar órdenes ni propuestas para mejorar su desenvolvimiento e incluso la pérdida de la sensibilidad social que no debe faltarle nunca a los funcionarios públicos, por lo cual el gerente municipal presentará la propuesta de nuevos funcionarios que reemplazarán a los dos saldrán.

Por su lado, el regidor de oposición, Raúl Cajahuanca Torres opinó que debería efectuarse el cambio en mayor cantidad de gerencias, sobre todo aquellas que brindan servicios a la ciudadanía como Sostenibilidad Ambiental (renunció la anterior gerente y se designó en su reemplazo a William Rodríguez Jara) y también a aquellos de áreas como Transportes y Seguridad.