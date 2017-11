Estacionada en sentido contrario al tránsito, en el frontis de la Municipalidad de Huánuco, dejó ayer su camioneta el alcalde de Quivilla, provincia de Dos de Mayo, Fidel Nicolás Godoy, lo que motivó que una suboficial de la Policía Nacional le imponga una papeleta por grave falta al reglamento. Transcurridos 20 o 30 minutos de haber cometido la falta, retornó el alcalde a su vehículo y ante el requerimiento de la efectiva policial atinó a responder que como había un estrado pensaba que podía estacionarse en cualquier sentido. La policía le recordó que la pintura amarilla de la vereda indica que es prohibido el estacionamiento de vehículos, además que en el poste ubicado a menos de cinco metros donde estaba estacionado el vehículo hay un letrero que recuerda la prohibición de estacionar.

Ante tales argumentos, el alcalde no supo qué responder y adujo que lo retiraba inmediatamente, pero previamente la policía le impuso la papeleta respectiva, y el alcalde se retiró con su camioneta ante el riesgo de ser conducido al depósito municipal, porque en ese momento llegaba la grúa municipal. Sin justificación Debe recordarse que es un controvertido alcalde, sobre quien pesan denuncias de los vecinos de su distrito por actos de corrupción como declarar ganador de una licitación pública a su propia empresa, para la ejecución del proyecto de agua y alcantarillado, motivo por el cual tiene una petición de vacancia. Además no puede aludir ignorancia por ser un profesional ingeniero civil, incluso con estudios de maestría, por lo cual, se entiende, que sabe leer e interpretar los reglamentos de tránsito, y que debería ser un ejemplo de bien y no hacer tabla rasa de las normas como lo hizo ayer.