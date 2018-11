Alianza cayó por sus errores

UDA venía con el cartel de mejor equipo de la Copa Perú, porque fue campeón invicto de la Etapa Nacional y aunque perdió un solo partido en los cuartos de final siempre anotó goles de local y visitante, lo que fue determinante para su clasificación a la final.

Al Alianza Universidad, le tocó precisamente este rival en su debut, pero no solo por eso le ganó a los azulgranas, sino por algunos errores puntuales como por ejemplo una mala alineación y cambios que no le dieron resultado. Quedó en la banca el capitán Juan Cámara quien es el caudillo del equipo, el mediocampo fue diferente al que venía actuando y al goleador, hábil y veloz refuerzo Cunya lo pusieron de volante cuando debió ir al ataque. Morales y Roach solo jugaban minutos y Durán no fue la solución.

Duro revés para el cuadro azulgrana que le resta posibilidades y este miércoles tendrá otro difícil compromiso ante el que al parecer es el mejor equipo de la gran final. De este partido dependerá sus posibilidades de jugar por lo menos el cuadrangular final.