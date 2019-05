Alianza UDH con variantes ante Binacional

En lo que va del Campeonato Apertura 2019, al parecer, el cotejo que enfrentará el conjunto azulgrana en Huánuco, ante el Deportivo Binacional, será el más difícil, porque se trata del puntero absoluto del campeonato con una apreciable ventaja sobre el segundo Sporting Cristal. Binacional viene jugando bien y a pesar que cayó ante Independiente de Avellaneda por la Copa Sudamericana, que de alguna manera afectará al equipo, se estima que será un rival complicado para el cuadro huanuqueño.

Alianza UDH llegará a este compromiso con su plantel en pleno, sin problemas de lesiones o suspendidos, salvo la lamentable baja de Jack Durán, su mejor elemento; en cambio volverá Landauri, cuya función en la cancha es parecida a la que realiza Durán y por ahí podría estar la solución al problema del comando técnico.

Alianza tiene que aprovechar su condición de local, hacerse respetar, no ceder puntos; ha dejado pasar claras oportunidades, ha perdonado a sus rivales y en las seis últimas fechas enfrentará a los rivales más complicados como este Binacional, luego Huancayo de visitante, Alianza Lima en Huánuco, Sport Boys en el Callao, Sporting Cristal en Huánuco, sucesivamente y en estos partidos le puede pesar las ocasiones perdidas ante la U, San Martín, Cantolao, Municipal, Pirata, Unión Comercio, en las que no supo ganar. Esa deficiencia en el ataque a pesar de tener hasta 8 delanteros, es un tema que aún no logra solucionar el comando técnico.