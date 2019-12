Alianza UDH contrata Juan Pablo Carranza

El volante 10, categoría 2001, luego de un paso por el fútbol argentino, firmó contrato con Alianza Universidad para la temporada 2020. El juvenil de 19 años jugará para la bolsa de minutos.

Carranza ya pasó los exámenes médicos y llegará después del Año Nuevo junto con el resto del plantel para comenzar la pretemporada el 6 de enero.

Ahora Deportes se enteró de fuente del club, que ya aseguró a un volante uruguayo y que en cualquier momento firman dos más procedentes del Sport Huancayo que también son ex León de Huánuco.

Hasta la fecha, las contrataciones del club azulgrana son: Mario Ramírez (ex Pirata FC 10), Juan Morales (ex Comercio volante), Ederson Mogollón (ex Cantolao, central), José Cánova (ex Garcilaso, central), Jair Córdova (ex Aurich, delantero) y el juvenil Juan Pablo Carranza (Alianza Lima, 10)