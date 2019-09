Alianza UDH dejó escapar el triunfo

Alianza UDH tuvo que conformarse con el empate después superar claramente a su rival en el propio estadio Mansiche de Trujillo. El 0-0 no expresa de ninguna manera lo que ocurrió en el gramado trujillano, donde de la mano de Jack Durán que nuevamente fue la figura por su capacidad para generar juego con velocidad y habilidad y para originar situaciones de gol que no fueron aprovechadas por sus compañeros. A los 21’ de la primera etapa se la puso a Oscar Vílchez libre y frente al arquero y este no pudo concretar; mientras que en la segunda, dos jugadas de Pajoy se perdieron en los palos cuando los aliancistas ya celebraban. Landauri y el mismo Durán también dispusieron de ocasiones de gol que lamentablemente se desperdiciaron, en una actuación buena a la que solo le faltó el gol como viene ocurriendo en todo el campeonato.

El punto no fue recibido con agrado por la gente aliancista por las ocasiones de gol falladas, aunque les permite llegar a 12 unidades en el Clausura, en el puesto 11° de la tabla, con lo que acumularon 34 en ambos torneos.

Dato.- En el partido de reservas, los azulgranas también sacaron un empate, 1-1 en tope que también pudieron ganarlo.