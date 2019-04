Alianza UDH descontento con supervisor de seguridad

En el club Alianza UDH hay disconformidad con la actuación del encargado de supervisar la seguridad en el interior del estadio Heraclio Tapia, durante los dos últimos partidos que jugó como local en el estadio Heraclio Tapia.

Manuel Tineo, quien en representación de la Disede del IPD, se hizo presente como supervisor de seguridad durante los encuentros con los clubes Real Garcilaso y Piratas FC, en los cuales su función fue dar charlas a todos los que tienen que ver con la seguridad en el interior del estadio, así como verificar que se cumplan todas las medidas de seguridad que se deben poner en práctica durante los partidos. Según afirman dirigentes azulgranas, el Sr. Tineo se excedió en sus funciones y se tomó atribuciones que no le competen, entre otras cosas exigiendo la presencia de 120 agentes de seguridad dentro del estadio cuando la cantidad de público asistente no lo justificaba, ya que apenas asistieron tres mil espectadores y 120 agentes es pone cuando asisten por lo menos 20 mil espectadores, lo cual significa un gasto más para el club que no se justifica por la baja asistencia. De igual modo exigió a la fiscal que consigne en su informe que el club no ha cumplido con la cantidad de agentes y en general pone trabas a las gestiones que realiza el club.