Alianza UDH el único de la región que sigue en la Copa Perú

Alianza Universidad de Huánuco no solo lucha por sacar adelante sus colores y ganar la Copa Perú, sino por representar de la mejor manera a Huánuco y a la gran región centro oriental del país.

A estas alturas, ya solo queda en competencia el cuadro azulgrana, después de haber quedado en el camino los representantes de Junín, Pasco, Ucayali, Ancash y el otro de Huánuco.

De Junín se quedaron, la Escuela JTR en la etapa nacional y Huamantanga en el repechaje. De Pasco ya no está el Atlético San Agustín que se eliminó en la etapa nacional y el Municipal de Yanahuanca en el repechaje. Asimismo, de Ucayali se quedaron en la Etapa Nacional, el Colegio Comercio de Pucallpa y el Municipal de Aguaytía. De Ancash no llegaron ni siquiera al repechaje el Sport Ancash y la Academia Sipesa. Finalmente, el León se quedó en el repechaje al caer ante el Torino; es decir, Alianza UDH representa a nueve equipos de esta región, ya que por lo menos a uno de cada departamento superó en la Etapa Nacional.

El conjunto azulgrana avanza firme, fortalecido por los resultados y este domingo tiene la ocasión de dar el primer paso positivo para colocarse entre los 4 mejores equipos del país y en ese grupo pelear con todo un cupo para Primera División en alguna de las dos modalidades.