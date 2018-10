Alianza UDH empató ante Aguaytía

Alianza Universidad rescató un empate ante el Municipal de Aguaytía, jugando de visitante cuando iba perdiendo hasta los últimos 15’ del partido.

A los 10’, el cuadro azulgrana se puso en ventaja con tanto de Portilla y pudo liquidar en la primera etapa ante un cuadro local que ingresó desorganizado y con la moral baja por haber sido eliminado anticipadamente; no obstante Alianza se confió en que el rival no le complicaría, porque no jugaba de manera exigente.

La situación cambió en la segunda etapa cuando los locales salieron decididos a borrar su mala imagen y salvar su honor; así, voltearon el marcador con tantos de Luis Lao a los 15’ y de Rolando Rodríguez a los 19’, luego buscaron aumentar la cuenta y se la perdieron en algunas ocasiones; el comando técnico aliancista realizó variantes tratando de revertir la desventaja pero logró solo empatar con tanto de Carlos Campos a los 32’. Después insistió pero no tuvo serenidad ni acierto.

El partido comenzó muy tarde porque al cuadro local le demoró en llegar los uniformes, tuvo un retraso de más de media hora e inexplicablemente el árbitro, los dirigentes visitantes y el comisario se lo permitieron. Alianza pudo reclamar el w.o. de manera reglamentaria porque el partido debía comenzar a las 3.00 pm hora exacta, según la programación.