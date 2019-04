Alianza UDH en el puesto 7 de la tabla

A pesar que no le fue bien en el partido del último fin de semana, la escuadra azulgrana se mantiene en el puesto 7 de la tabla de posiciones del Campeonato Apertura de la Liga 1, con 10 puntos, igualado con la U César Vallejo, a 8 puntos de distancia del líder Sporting Cristal.

En la conferencia de prensa, el entrenador Ronny Revollar dijo que regalaron el primer tiempo y en el segundo buscaron por todos los medios y no encontraron el gol. “Atacamos, creamos ocasiones, tratamos de abrir la defensa rival con triangulaciones, tal vez nos faltó movilidad, pero intentamos por todos los medios, solo nos faltó el gol. Pero así es el fútbol, a veces las cosas te salen y otras no. No nos creemos por haber ganado a Garcilaso o por haberle empatado a la U, lo que logramos es producto del trabajo, Nosotros seguimos trabajando para llegar a un buen nivel, nos falta mejorar en muchas cosas”, expresó.

Este fin de semana Alianza UDH irá a Lima para enfrentar a la U San Martín, partido programado para este sábado 6 de abril a la 1.15 de la tarde en el estadio Alberto Gallardo del Rímac. La reserva jugará el mismo sábado a las 1.00 de la mañana en el mismo estadio. En la semana siguiente vendrá a Huánuco el Mannucci.