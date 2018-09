Alianza UDH entre los 8 grandes

Alianza Universidad no sintió para nada el desgaste físico y psicológico del partido de ida, porque tiene elementos suficientes que pueden jugar con la misma eficiencia aplicando la rotación que hace el técnico. Presentó 5 variantes con relación al partido del domingo; volvió Bashi luego de una larga lesión, reapareció el juvenil Fernández en la defensa, volvieron Rivas y Sernaqué al cumplir su inhabilitación y arrancó Conde pilotando el ataque, todo lo cual fue positivo para el equipo.

Se observó una superación notable en Villafuerte, quien en las últimas fechas, no solo está anotando goles, sino que se integra al juego colectivo y le pone actitud y alegría que no lo hacía antes; mientras estuvo en la cancha hizo trizas a su marcador con su velocidad y habilidad. Lo mismo se puede decir del Conde, quien vino como goleador pero mostraba apatía y poca participación, pero en este partido apareció en toda su dimensión.

Ahora viene un partido aparentemente accesible ante el Sipesa de Chimbote al que casi le gana en su misma casa y ganándole ya habría asegurado una plaza entre los 8 primeros que pasarán directamente sin repechaje. En la última fecha de visitante ante Municipal de Aguaytía podrá confirma su pase ante un rival ya eliminado que hasta la fecha solo tiene dos puntos.

Alianza está para más, está llegando al nivel que su gente quiere, no debe preocuparse ya en esta primera fase sino mirar más adelante y planificar las cosas para la gran final de la Copa Perú.

Nota.

Este domingo ante Sipesa, el partido comenzará a la 1.00 de la tarde por decisión de los aliancistas.