Alianza UDH juega este sábado en Arequipa

Por la décima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1, este sábado a las 8.00 p.m. Melgar recibirá al Alianza UDH en el estadio Monumental de la UNSA. No hay descanso por Semana Santa porque el calendario está ajustado.

El cuadro azulgrana, estimulado por la goleada y por la gran actuación ante Mannucci, irá a Arequipa con la moral alta y a realizar otro gran cotejo, esperando que las lesiones ya pasen.

Otros encuentros importantes serán el Mannucci vs Binacional en Trujillo, Real Garcilaso vs Sporting Cristal y Universitario vs Sport Boys.

Programa de la 10ma. fecha

Viernes 19

Estadio Garcilaso (Cusco)

3.30 pm Real Garcilaso vs Sporting Cristal

Sábado 20

Estadio Francisco Mendoza (Olmos)

1:15 pm Pirata FC vs Alianza Lima

Estadio Ciudad de Cumaná (Ayacucho)

3:30 pm Ayacucho vs Cantolao

Estadio Mansiche (Trujillo)

5:45 pm Carlos Mannucci vs Binacional

Estadio UNSA (Arequipa)

8:00 pm FBC Melgar vs Alianza Universidad

Domingo 21

Estadio Alberto Gallardo

11:15 am U. San Martín vs Sport Huancayo

Estadio Segundo Aranda (Huacho)

1:30 pm D. Municipal vs Unión Comercio

Estadio Monumental

4.00 pm Universitario vs Sport boys

Lunes 22

Estadio Germán Contreras de Cajabamba (Cajamarca)

3:30 pm UTC vs U. César Vallejo