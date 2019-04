Alianza UDH listo para enfrentar al Mannucci

Con algunas dudas en su conformación, que espera aclarar en la práctica de hoy o en el último entrenamiento de mañana, el cuadro del Alianza UDH viene ultimando su preparación para su choque frente al Mannucci, este domingo a las 3.30 de la tarde en el Heraclio Tapia León. La lesión de Vílchez que le impidió jugar la semana pasada al parecer ha evolucionado bien y podría salir por lo menos en lista; mientras que lo de Giovanni Morales es más preocupante y al parecer está descartado. Su puesto sería cubierto por Rivas o Roach y en caso que Vílchez no llegue, el comando técnico tomaría la misma decisión que la semana pasada. En las demás ubicaciones no habría mayores novedades, teniendo en cuenta que el equipo está jugando en gran nivel tanto individual como colectivamente. La idea es sacar los tres puntos aprovechando la localía y no dar más ventajas a los rivales.