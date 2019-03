Alianza UDH mañana ante Garcilaso

Esperando que el campo se encuentre en buenas condiciones, la plantilla de Alianza UDH realizará hoy un último entrenamiento en el estadio Heraclio Tapia, donde el comando técnico definirá el equipo inicial y el planteamiento que propondrá ante el Real Gracilaso.

Como ya informó Ahora Deportes, el plantel no registra mayores inconvenientes, aparte de la lesión de Gambetta que todavía no está del todo recuperado, no hay suspendidos ni suspendidos.

Salvo decisiones de último momento en cuanto se refiere a la conformación del equipo inicial, el Prof. Revollar haría arrancar a Morales en la portería; Ramos, Cámara, Bogado, Encinas en la defensa; Mendoza, Vilchez, Durán y Landauri en el bloque medular y en el ataque saldrían Rossel y Aponzá; hay la posibilidad que Lionard Pajoy arranque aunque lo más seguro es que ingrese en el segundo tiempo y juegue cierto tiempo para adaptarse lo más rápido posible al equipo. Este once es lo mejorcito que puede presentar el cuadro azulgrana actualmente.

Sobre Garcilaso, hay que señalar que tiene un equipo muy fuerte que formó para la Copa Libertadores, en el que destacan elementos experimentados como Hernán Rengifo, Joel Herrera, el argentino Carando, Míguez, Arismendi, Benincasa, Dulanto, Ramúa; además integran conocidos de la afición huanuqueña como Willy Rivas, Minzún Quina, Damián Ísmodes y otros; es decir, es un equipazo al que hay que tenerle mucho cuidado.