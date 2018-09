Alianza UDH no pudo con León

En empate sin goles terminó el cotejo entre Alianza Universidad, que fue local, y León de Huánuco, que fue visitante, en duro partido disputado ayer en el estadio Heraclio Tapia. Fue un partido jugado con mucha intensidad en toda la cancha, fue más que nada de derroche físico y poco de fútbol porque los dos salieron más a emplear la fuerza y la mala intención. Producto de ello, Alianza terminó con 10 jugadores y León con 9. A los 17’ Alex Trujillo recibió tarjeta roja directa por una falta sobre el crema Martínez, quien tuvo que ser reemplazado porque no pudo reponerse. A la misma hora pero en la segunda etapa, Renato Chacón fue expulsado por ir con mucha fuerza sobre el lateral Poma. La falta fue su segunda tarjeta amarilla. A los 35’ Yoel Ávila dejó a León con 9 por otra falta por detrás a un rival.

En cuanto a juego, León se desempeñó mejor, atacó con más criterio y arrinconó a su rival en muchos pasajes, tuvo dos ocasiones de gol cuando la pelota se estrelló en el travesaño de Laura; mientras los aliancistas no generaron situaciones de gol inminentes ni siquiera cuando su rival se quedó con uno menos. El común denominador fue que ambos terminaron completamente extenuados porque el tremendo desgaste.

Acápite aparte para el arbitraje Jesús Cartagena Tiburcio, árbitro FIFA que dejó jugar muy fuerte, no tuvo carácter para controlar este tipo de juego y no supo aplicar el reglamento en jugadas puntuales. En Alianza por lo menos Portilla también debió recibir tarjeta roja porque le aplicó un codazo muy fuerte en la cara a Carranza y le provocó una hemorragia nasal.