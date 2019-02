Alianza UDH sacó buen empate ante el Municipal

Alianza Universidad se hizo respetar jugando un partido muy bien planificado, incluso jugando con un hombre menos, sacó un empate sin goles, que sin embargo pudo terminar con triunfo azulgrana porque en los últimos instantes tuvo ocasiones claras incluso una que desperdició de manera increíble Jack Durán.

La clave para este resultado fue el trabajo de la línea medular aliancista. El profesor Revollar suplió la ausencia de Rivas con Giordano Mendoza, por sus características similares de juego y Giordano cumplió, al extremo que Rivas no se dejó extrañar; Oscar Vílchez fue la figura del partido erigido como el conductor del cuadro, juntos con Landauri y Durán, quien con su habilidad y velocidad desequilibró a la defensa edil en muchos pasajes.

Alianza sigue teniendo déficit de ataque al no tener un definidor y asimismo no puede sacudirse de la maldición de sufrir expulsiones, aunque esta vez por lo menos una de las dos tarjetas amarillas que le mostraron a Bogado, fue exagerada y no mereció la expulsión.

En todo caso, este fue un examen muy exigente para la escuadra aliancista, al que respondió muy bien, aparte que mejoró colectiva y físicamente con relación a la primera fecha, lo que quiere decir que va por buen camino.

La formación que presentó el Prof. Revollar fue con: D. Morales; A. Ramos, J. Cámara, R. Bogado, D. Encinas; J. Durán, O. Vilchez, G. Mendoza, J. Landauri (G. Morales); V. Rossel (P. Bashi) y J. C. Portilla (K. López).

Ahora le toca enfrentar a Ayacucho FC en Huánuco en tope confirmado para este domingo a las 3.00 p.m.