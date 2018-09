Alianza UDH solo empató ante Sipesa

Inesperadamente los azulgranas sacaron un magro empate y casi se van sin nada, en un partido que debían ganarlo para mantener sus opciones de colocarse entre los ocho primeros.

Comenzó bien, dominando con autoridad y poniéndose 2-0 que parecía definitivo, pero los cambios no dieron resultado y hasta tuvo mala suerte en el segundo gol chimbotano. Las variantes acertadas del rival le permitieron desempeñarse mejor y en una gran reacción igualaron y de milagro no se llevaron los tres puntos porque en el último minuto erraron de manera increíble un gol cuando el balón cruzó el área chica sin que dos chimbotanos pudieran tocarla para el tercero.

Fue un primer tiempo bueno de Alianza que puso su primer gol por obra de Bashi quien culminó una buena jugada colectiva con un remate cruzado. A los 8’ del segundo tiempo, ingresó Campos en vez de Conde y en la primera pelota que tocó, anotó el segundo culminando muy bien otra jugada colectiva. Sin embargo ahí comenzó a declinar mientras crecía el rival. A los 16’ el central Tamariz que había subido al área aliancista a recibir un corner, descontó el marcador tras un rebote. El tanto estimuló a los chimbotanos que agarraron confianza y se fueron arriba en busca del empate, que consiguieron a los 35’, pero de pura suerte, porque el disparo de lejos de Bryan Rojas se desvió en el cuerpo de Aquino y se metió al gol dejando sin reacción a Laura. En los últimos minutos cualquiera pudo ganar porque tuvieron ocasiones muy claras. El árbitro Luis Garay tuvo una actuación regular y no sancionó un claro penal para Alianza y no expulsó al n.° 6 quien cometió grave falta sobre Portilla cuando el juego estaba en otro lado.