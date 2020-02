Alianza UDH-Stein no será televisado

El partido Alianza Universidad vs Carlos Stein no se podrá ver por televisión. El presidente del club, Dr. Fernando Corcino había informado en Ahora Deportes que el acuerdo verbal ya estaba establecido ante ambas partes y la firma del contrato se daría el pasado fin de semana. Sin embargo, el contrato recién entrará en vigencia en el segundo encuentro que juegue Alianza UDH de local, es decir en la cuarta fecha, porque el convenio aún no se ha firmado y la empresa debe cumplir algunas condiciones, como la cancelación de una parte del monto, antes de tener autorización para transmitir.

Por esta situación, la afición que no puede ir al estadio y los huanuqueños residentes en otros lugares del país recién no podrán ver en directo al cuadro azulgrana en esta ocasión.