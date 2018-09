Alianza UDH y León en duelos de descarte

Por la segunda jornada de la Etapa Nacional de la Copa Perú, este fin de semana los equipos huanuqueños tendrán duelos de descarte, en sus aspiraciones de seguir avanzando y clasificar a la segunda fase o por lo menos jugar los repechajes. Alianza Universidad se presentará en Chimbote para enfrentar a la Academia Sipesa; mientras que León de Huánuco recibirá al Colegio Comercio de Pucallpa en el estadio Heraclio Tapia León.

Ayer, ambos planteles volvieron a los entrenamientos tras un fin de semana intenso, con algunas novedades. En el cuadro azulgrana se anuncia la vuelta del atacante Juan Portilla, quien ya cumplió la fecha de inhabilitación por haber sido expulsado en la final departamental ante León; así como la vuelta de Paul Bashi quien estuvo ausente por un estirón en el muslo. Se supo que el refuerzo recién llegado, el central Wilson Vizconde, se encuentra en rehabilitación y en etapa de fortalecimiento físico, luego de permanecer sin jugar 6 meses tras haber sido operado. Se dice que en una semana más estaría listo.

En la plantilla crema, el africano Okoye quedó prácticamente fuera del equipo al no poder jugar esperando que llegue el transfer del Europa, donde estuvo inscrito en un club de la República Checa. El trá mite es engorroso. Su reemplazante Román fue uno de los altos valores de la defensa en Cerro de Pasco, así que se le extraña poco.

De otro lado, a León llegaron dos delanteros procedentes de Lima: Sandoval y Ortíz. Anoche, hasta el cierre de la presente edición, el club no los inscribió en la Liga Departamental; al parecer aún no tienen completa su documentación. En los entrenamientos se les nota condiciones. León necesita urgente delanteros con gol y estos pueden ser la solución, pero tienen poco tiempo de adaptación.