Alianza Universidad no tuvo piedad del Aurich Pastor y lo aplastó por 6-1 para pasar a los octavos de fi nal de la Copa Perú, demostrando que el empate de visitante no fue de casualidad, sino como dicen los propios azulgranas, allá también merecieron ganar. Tras un primer tiempo bastante equilibrado en que los visitantes se plantaron bien y en base a un juego dinámico y triangulando siempre hacia adelante por momentos pusieron en difi cultades a los de casa; no obstante, Sernaqué, la gran fi gura de la tarde, abrió el marcador con un cabezazo tras un córner sacado por Bashi, cuando el cronómetro marcaba los 23’. Sobre el fi nal de esta etapa llegó el empate transitorio a través de Jossimar Serrato quien culminó una buena jugada La segunda etapa fue de la debacle norteña.

Alianza UDH no hizo cambios pero salió con mucha agresividad y desnudó las falencias defensivas del rival; rápidamente estableció la diferencia con dos goles más de Sernaqué a los 6’ y a los 12’; y con un rival ya sin capacidad de reacción marcó tres tantos más: a los 17’ de Juan Cámara bien proyectado y a los 22’ y 44’ de Roberto Porras, quien había reemplazado a Portilla. El cotejo debió terminar con un marcador más abultado, porque en la primera etapa un tiro libre de Bashi y un disparo de Villafuerte dieron en los palos; mientras que en la segunda etapa otro tiro libre de Rivas dio en el travesaño y el arquero Riascos salvó varias pelotas que eran goles seguros.