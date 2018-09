Alianza Universidad viaja a Chimbote

Para cumplir su segundo compromiso de la Etapa Nacional de la Copa Perú, la plantilla azulgrana viaja hoy a Lima y mañana se dirigirá a Chimbote, donde el domingo enfrentará a la Academia Sipesa, en el estadio Manuel Rivera Sánchez, en importante partido cuyo resultado podría vislumbrar en gran parte las posibilidades del cuadro aliancista de pasar a la segunda fase.

Para contrarrestar de alguna manera las condiciones adversas en las que jugará en Chimbote, la plantilla aliancista ha trabajado en estos días en el campo sintético de la localidad de Acomayo, ya que jugará en ese tipo de campo.

En cuanto a la posible alineación que presentaría inicialmente, el comando técnico haría varios cambios al equipo que jugó ante Municipal de Aguaytía. En la defensa el bloque de cuatro sería el mismo, con Aquino, Cámara, López y Poma, ya que Bashi no se ha recuperado del problema muscular y tiene para una semana más, mientras que el central Vizconde sigue poniéndose en forma y aún no llega a su nivel habitual. En el medio sector, no estaría Roach, quien salió muy golpeado del duelo con los ucayalinos y tuvo que internarse en una clínica durante dos días, ayer le dieron de alta pero no está del todo bien. Lo que sí se confirmó, ante la falta de eficacia en el ataque, la vuelta de Juan Portilla, quien cumplió la fecha de inhabilitación por su expulsión en la final departamental. Lo acompañaría en el ataque el valdizano Alex Trujillo.