El técnico argentino del Sport Huancayo, tuvo palabras de aliento para Alianza UDH e hizo un llamado a que lo alienten.

“Yo estoy feliz por haber ganado a un gran equipo. Estoy feliz también por haber venido a Huánuco, ciudad que me trae muchos rcuerdos. Alianza jugó muy bien en el primer tiempo, pero nosotros no nos desesperamos, manejamos bien el contragolpe en los tres goles. Pusimos a Ross que es una alternativa que siempre utilizamos y siempre nos da buenos resultados. Además, los muchachos dejaron todo y creo que ganamos bien. Nosotros llegamos a Huancayo cuando el equipo estaba abajo, no ganaba cinco meses y ahora estamos luchando varias cosas”, señaló.

“Yo quiero decirles que alienten a su equipo, apoyen a los jugadores, al comando técnico a los dirigentes, no los critiquen. Para mí lo que está haciendo la UDH es muy bueno, cuántos equipos quisieran estar donde está. Tener un equipo en primera no es fácil, hay otros equipos grandes que están luchando por no bajar”, añadió.